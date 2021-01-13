目前正值美國政權交替，美國國務卿蓬佩奧宣布，美方解除美台官方交往限制，台駐美代表蕭美琴與美助卿會面，美國駐荷蘭大使也與台駐荷蘭機構人員會面。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，希望民進黨當局停止「倚美謀獨」行徑。

朱鳳蓮表示，關於美方宣稱取消美台官方交往限制，美國政府應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，這是美方做出的承諾。大陸堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，要求美方立即停止錯誤做法。民進黨當局頑固「倚美謀獨」，在錯誤的道路上越走越遠，必遭嚴懲。

此外，針對美國國務院發言人12日宣佈國務院取消本週所有外訪行程，包括美國駐聯合國大使克拉芙特訪台計畫，朱鳳蓮重申，「大陸堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來。」

至於美國駐聯合國大使克拉芙特取消訪台，台媒關切，這是否解除了兩岸關係進一步緊張的可能？

朱鳳蓮回應，大陸的立場已經很清楚了，無論在什麼情況下，美國政府都應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，這是美方作出的承諾。我們也希望民進黨當局能夠立即停止「倚美謀獨」的有關動作。

由於美國新當選總統拜登即將在下周1月20日就職，《環球時報》總編胡錫進在個人微博發文叫囂稱，1月20日之前的最後時間是中國大陸給「台獨」勢力一個「沈痛教訓」的難得窗口期。大陸網民留言，「這是要武統的節奏嗎？」

朱鳳蓮對此表示，大陸的立場非常清楚，對任何形式的台美勾聯行徑，大陸都將堅決反對，並採取堅決有力措施反制。民進黨當局給外部勢力當棋子、「倚美謀獨」，只會給台灣民眾帶來災難。

(中時 )