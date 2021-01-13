大陸串流影音網站嗶哩嗶哩（B站）已向港交所正式提交了上市申請，計畫3月在港上市，其此次上市保薦團隊為摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞銀。

騰訊新聞報導，先前市場已傳出B站赴港上市消息。按照港交所的流程，回港二次上市的公司可秘密遞交申請，在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體資訊。一般來說，公司提交上市申請後2個月左右可能會安排聆訊。

報導稱，儘管B站上市團隊希望3月正式在港敲鐘上市，但是其具體的時間表仍需要根據港交所過聆訊的時間來安排。

受營收及使用者增長資料提振，B站過去一年股價持續大漲，2020年全年漲幅累計超360％。

財報資料顯示，2020年第三季，B站營收人民幣（下同）32.3億元，年增74％。在市場最關心的使用者增長資料方面，B站社區月均活躍用戶年增長54％，達1.97億人，其中8月單月活躍用戶首次破2億。月均付費用戶數也較上年同期大增89％，達到1,500萬。截至2020年第三季末，B站會員數量年增56％。

用戶分布來看，年輕人佔據B站用戶的絕對多數。據B站董事長兼CEO陳睿所說，B站用戶平均年齡在21歲左右，新增用戶的平均年齡在20歲左右，90後之後00後大批湧入。與此同時，30歲以上的新用戶也略有增長。

(工商 )