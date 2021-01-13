由280多名婆婆媽媽組成的台南市惠心愛心會，33年來靠著每名會員每月省下買菜錢100元，長期在中西區濟弱扶貧，受惠人數無以計數。由於這些婆婆媽媽均年事已高，該會日前決議結束會務，並將餘款175萬元購買災情勘查車及救生艇各1輛，13日在市議會前公開捐贈給消防局永華分隊，由分隊長陳哲斌代表接受。

擔任惠心愛心會理事長的市議員洪玉鳳表示，結束會務雖然讓大家不捨，但往後這些婆婆媽媽也會盡自己的力量行善，並希望藉由這項捐贈活動能有拋磚引玉之效，讓社會上更多的人加入濟助弱勢行動，讓這份善的力量不間斷，能在台灣各角落傳揚。

已成立33年的惠心愛心會，成員幾乎都是中西區街坊鄰居的婆婆媽媽，大家每個月省下100元的買菜錢，在市議員洪玉鳳的號召下，默默關懷弱勢學生與濟助貧寒，多年來助人無數。

近年來，該會與華山基金會、瑞復益智中心、台南西區扶輪社及中山社會福利慈善事業基金會等社福團體合作，也造福許多獨居長者、心智障礙及弱勢學子；同時，藉由南台南家扶中心的轉介，更扶助不少家庭經濟困難的大學新生，每月捐贈助學金5000元，讓他們得以相繼完成學業。這份愛開枝散葉，畢業後的受扶助者，目前分別擔任郵務士、護理師、直轄市議員助理等職，繼續替社會大眾服務。

由於這些婆婆媽媽多數年事已高，家人都不願意她們繼續勞累，經過多方考量後，該會決定結束會務，並結算善款餘額175萬元。鑑於台南市瀕臨海邊，需要相關的勘災與救災器具，因此該會決議捐助災情勘查車及救生艇各1輛；另為配合救災所需，該車還經過改裝與認證，增添LED警示器、警報器及無線電等配備，並搭配拖車架曳引船外機及救生艇，以提升消防局的水域救生能力。

(中時 )