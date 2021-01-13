根據工業部和韓國顯示產業協會最新數據，隨著全球需求增加，韓國有機發光二極管（OLED）顯示器的出口，預計2021年可比2020年再增加近20％，並達到新高峰。

2021年的OLED面板，海外出貨量預計將年增19.6％，達到130億美元，這也佔整個顯示器出口的七成以上。

拜出口的急劇增加，預計2021年韓國整體顯示器出口量，將達到184億美元，比2020年小增2.4％。

2021預期可增率，逆轉了過去三年韓國面板下跌頹勢。根據統計，韓國顯示器出口量從2019年的205億美元，與2018年的247億美元，降至2020年的180億美元。

2020年，韓國OLED顯示器出口年增6.4％，達到109億美元新高，並連續三年登上100億美元大關。同時，韓國也持有2020年，全球OLED市場的冠軍寶座。

OLED因特性使然，可讓製造商生產更輕薄產品。分析師表示，來自OLED電視，高端智慧手機與其它使用OLED的產品製造商的需求強勁，將推動2021年OLED產業蓬勃發展。由於疫情續燒不退，預計2021年全球顯示器市場，還是可保持強勁成長。

市場研究機構Omdia指出，由於不接觸(untact)IT產品與高端OLED產品持續擴增，2021全球顯示器市場可增13.8％，達到近1400億美元規模。

(時報資訊)