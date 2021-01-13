根據周二出爐的監管文件，美國電動車製造商特斯拉已經在印度登記一家子公司，為今年晚些時候進軍印度的計畫再邁進一步。

周二特斯拉股價勁揚4.7%，收在849.44美元。投資人壓寶特斯拉在印度註冊公司後，將大幅擴張事業版圖。

特斯拉印度子公司命名為「Tesla Motors India and Energy Private Limited」，於2021年1月8日成立，其登記的總部位於印度南方的班加羅爾市，全球多家科技公司亦在該城市設立事業中心。

文件顯示印度子公司有三名董事，包括特斯拉高管David Feinstein。

印度運輸部長加德卡里（Nitin Gadkari）去年12月即向當地媒體表示，美國特斯拉公司在印度的布局從銷售開始，之後可能考慮組裝與製造業務。特斯拉執行長馬斯克近年來也數度在推特上發文，最近一次在2020年10月，宣稱特斯拉即將進軍印度。

此時正值印度總理莫迪正積極推廣電動車的生產與使用，以減少該國對石油的依賴，並降低污染。但由於缺乏在製造方面的投資與充電站等基礎設施，使推廣電動車的努力受到阻礙。

根據路透社看到的政府提案，為了促進投資，印度計畫向建立先進電池製造設施的公司，提供46億美元獎勵措施。

(時報資訊)