時尚精品線上購物平台Mytheresa周二指出，計畫在美國股市上市，目標籌資2.82億美元，對該德國公司的估值為15.8億美元。

Mytheresa表示，計畫賣出約1560萬股的ADS(美國存託股份)，價格約在16至18美元之間。

Mytheresa為全球性的奢侈精品銷售平台，販賣有諸如Alexander McQueen、Fendi、Gucci等頂級品牌的各式商品，特別是針對女性奢華市場。

去年美股有一連串的IPO亮眼表現，例如Airbnb、DoorDash；預計2021年一為強勁的上市年，目前已有八家企業在本周進行定價，總計尋求籌資約50億美元。

Mytheresa將在紐約證交所上市其ADS，股代為MYTE。

該IPO收益將被指定為償還債務，該債務關連到去年前母公司尼曼馬庫斯(Neiman Marcus)的破產。

摩根史坦利和摩根大通為Mytheresa上市的主要承銷商。

(時報資訊)