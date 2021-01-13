13日，在韓國失業率破表下，12月刷下11年新頁，以及2020年為19年新高後，韓國財政部長立馬出來喊話，表示韓國公家機構計劃在2021上半年，要大規模僱用超過45％新員工。外界解讀這表示韓國政府，試圖要對嚴峻國內就業市場伸出援手。

韓國財長財政大臣洪楠基(Hong Nam-ki)表示，韓國將在2021首季，要特別制定政策，以幫助年輕人和女性就業。

洪楠基補充，2021上半年，韓國將在公家機關僱用超過四成五的新僱員，這個月馬上就要招2.2萬名實習生。另外，也要找約3萬名包括警察，消防員和外交官等公務員。

目前，韓國政府計劃2021第一季將僱用83萬臨時工，與2.8萬社服員。

為了鞏固就業市場，韓財長表示，將提前支付5.1兆韓元約46.6億美元資金，佔2021總預算的38%，用來在目前第一季創造就業機會上。

疫情衝擊下，造成旅遊住宿與餐飲服務的短期工與年輕人，眼睜睜地看著自己的工作沒了。韓財長說，鑑於疫情持續衝擊就業市場，與基數效應影響下，預估2月人力市場將持續萎靡不振。

(時報資訊)