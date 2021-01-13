思科今日發布《未來工作力研究報告》（Workforce of the Future），顯示企業實施遠距辦公後，對員工產生多個影響「回不去了」，疫情發生前，僅有7％台灣員工在家辦公。然而，因爲疫情推動，企業實施遠距辦公之後，對台灣員工產生了正面影響。當中受訪台灣員工提出的三項重要優勢包括提高自主性（71％）、更多地使用視像通話（71％），以及快速使用創新技術功能以改善企業之間的聯繫（70％）。

思科的《未來工作力研究報告》匯集了亞太地區14個市場，超過14,000位企業員工的數據並進行分析。此報告著重於調查連續10天以上遠距辦公的員工所受到的影響，以及他們在2021年對企業的期望。從研究結果得知，多數員工認為遠距辦公是改變職場文化的契機，對於遠距辦公有更高的需求，並期待企業能彈性調整工作模式。

根據思科《未來工作力研究報告》，台灣員工對遠距辦公的觀感十分正面。他們首三個最大的感受包括：49％覺得更被賦能、39％認為變得更健康，以及37％表示更快樂。

回顧過去數個月，超過一半的受訪台灣員工（67％）現時已更了解在家工作的好處及挑戰。有68％受訪台灣員工認為儘管團隊成員分散各地，也能保持團隊工作效率。同時，有67％台灣受訪員工希望繼續減少出勤，認為這對環境較佳。另外，67％台灣受訪員工表示遙距工作使其有機會更佳地管理身心健康。

思科大中華區資深副總裁暨思科台灣總經理陳志惟表示：「對於台灣企業與員工來說，2020年確實充滿了衝擊與挑戰。我們觀察到，在實施遠距辦公後，不管對員工個人發展或工作效率上，皆有許多正面影響。展望未來，當遠距辦公成為新常態時，員工必須繼續自我管理以及培養獨立運作能力，妥善運用數位工具提升工作效率。同時，台灣企業主也需藉由科技來提升企業的韌性，應對日後可能再度爆發的各種危機，維持公司營運穩定，同時也帶給員工更彈性的未來工作場域。」

若讓台灣員工與CEO角色互換一天，他們首先選擇優化網路安全及科技設備，82％台灣員工表示應提升網路資安，讓員工能安全地在家辦公；也有82％台灣員工認為應提供遠距辦公者與辦公室同等級的數位工具；另外，82％台灣員工則表示需要強化科技與數位方面的技能訓練，確保台灣員工有足夠的操作知識及資訊防護意識。

當受訪台灣員工被問及僱主在遙距工作期間提供的支援，有55％認為線上會議結合能強化團隊緊密協作的數位工具，是非常理想的；亦有51％台灣員工在實施遠距辦公之後，希望未來能以視訊軟體或其他通訊工具取代電話會議及實體會議。因此，當企業實施遠距辦公時，導入合適且安全的通訊協作平台，將是台灣企業確保員工遠距辦公順暢的重要任務。

(中時 )