離岸風電供應鏈不畏疫情，葉片廠天力派53名員工遠赴丹麥學習最新技術，希望在台生產首支本土葉片。而國內葉片廠工程正在進行當中，預計今年第三季會有首支本土葉片產出，後續帶動樹脂、碳纖維等複合材料供應鏈，創造超過30億美元的附加價值。

天力指出，天力是台灣離岸風電當中，台灣唯一MW級風機葉片製造商，從台灣政府推動離岸風電政策以來即積極支持離岸風電國產化，目前已於台中港投資超過新台幣30億元，建立除中國以外，亞太地區唯一的葉片廠。

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