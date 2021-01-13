AMD今日發表AMD Ryzen 5000系列行動處理器陣容，為筆電市場帶來高效率且強大的Zen 3核心架構。全新AMD Ryzen 5000系列行動處理器為玩家、創作者以及專業人士提供前所未有的高效能和電池續航力。2021年第1季開始，華碩、惠普以及聯想等PC大廠將陸續推出搭載Ryzen 5000系列行動處理器的新款筆電。AMD亦同時發表AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器，擴大採用Zen 3核心架構的客戶端運算產品陣容，提供企業級安全功能以及無縫銜接的管理功能給商務使用者。AMD預估2021全年各大廠商將推出超過150款搭載Ryzen 5000系列行動處理器的消費級與商務級筆電。

AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，隨著PC在人們工作、娛樂以及連線等面向扮演越來越重要的角色，使用者需要更高的效能、安全性以及連線能力。全新AMD Ryzen 5000系列桌上型與行動處理器為消費者與專業人士帶來AMD所能提供的創新技術，可提供即時反應力、良好的電池續航力以及產品設計。

全新AMD Ryzen 5000系列行動處理器為玩家、創作者以及專業人士提供前所未有的高效能和令人驚豔的電池續航力。（AMD提供／黃慧雯台北傳真）

延續前一代行動處理器的優勢，Ryzen 5000系列包含代表高效能的H系列與代表超高行動力的U系列處理器。其中最高階的產品為擁有高達8核心與16執行緒、基於全新AMD Zen 3架構的AMD Ryzen 5000 H系列行動處理器，結合高效能與出色的電池續航力，提供令人印象深刻的遊戲體驗。

HX系列處理器則為玩家與創作者提供菁英級的效能，而HS系列則以更輕薄的外型帶來可與H系列相媲美的效能。相較上一代產品，全新AMD Ryzen 9 5980HX處理器帶來高達23%的單執行緒效能提升，以及高達17%的多執行緒效能提升，使其成為遊戲與創作者筆電的解決方案。

針對在行動平台中尋求效能的主流消費者，AMD Ryzen 5000 U系列行動處理器帶來效能與效率的完美結合。全新AMD Ryzen 7 5800U與前一代產品相比，單執行緒效能提升高達16%，多執行緒效能提升高達14%。一般用途的電池續航力長達17.5個小時，充電一次後可連續播放21小時的電影。

Ryzen PRO 5000系列行動處理器將於2021年上半年上市，提供全新等級的生產力與協作功能，加上無縫銜接的管理功能，以滿足現代工作環境持續變化的需求。Ryzen PRO 5000系列行動處理器更提供企業級安全功能，並在晶片、作業系統以及平台等各層面提供創新的防禦層，讓IT團隊能確保PC隨時隨地都能獲得充份的保護。

AMD同時宣布，將為摘下不少獎項的AMD Ryzen 9 5900X和AMD Ryzen 7 5800X桌上型處理器推出更低TDP的解決方案，僅適用於OEM合作夥伴的系統。Ryzen 9 5900桌上型處理器採用全新Zen 3核心架構，TDP僅為65瓦，在特定遊戲中的1080p效能較前一代產品平均提升24%。

此外，AMD Ryzen Threadripper PRO處理器將透過全球零售商、電子零售商以及系統整合商直接販售給消費者，預計在2021年3月上市。Ryzen Threadripper PRO處理器為工作站客戶提供無與倫比的功能，結合高達64核心、8通道記憶體、支援RDIMM以及LRDIMM、128條PCIe Gen 4通道以及AMD PRO安全技術。

針對Ryzen PRO 5000系列行動處理器，華碩資深副總裁Eric Chen表示，華碩很高興能持續與AMD合作，攜手推動尖端創新成果，為全球行動與遊戲使用者提升遊戲效能標竿。惠普全球商務個人系統負責人Andy Rhodes表示，現今員工與IT團隊持續採用新方法進行協作與創作，不論在家、辦公室或其他遠距地點。我們將持續與AMD合作，聯手打造強悍且高度安全的商務PC，協助人們不論身處各地都能保持連線、互動以及發揮生產力。聯想客戶體驗長Dilip Bhatia表示，各界在這場「遠距革命」中所衍生的要求相當簡單，就是擁有頂尖效能並協助促成更多即時協作。藉由與AMD合作在這雙方面都提供了絕佳的使用者經驗。

(科技)