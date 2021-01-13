AMD今日發表AMD Ryzen 5000系列行動處理器陣容，為筆電市場帶來高效率且強大的Zen 3核心架構。全新AMD Ryzen 5000系列行動處理器為玩家、創作者以及專業人士提供前所未有的高效能和電池續航力。2021年第1季開始，華碩、惠普以及聯想等PC大廠將陸續推出搭載Ryzen 5000系列行動處理器的新款筆電。AMD亦同時發表AMD Ryzen PRO 5000系列行動處理器，擴大採用Zen 3核心架構的客戶端運算產品陣容，提供企業級安全功能以及無縫銜接的管理功能給商務使用者。AMD預估2021全年各大廠商將推出超過150款搭載Ryzen 5000系列行動處理器的消費級與商務級筆電。
AMD全球資深副總裁暨客戶端事業群總經理Saeid Moshkelani表示，隨著PC在人們工作、娛樂以及連線等面向扮演越來越重要的角色，使用者需要更高的效能、安全性以及連線能力。全新AMD Ryzen 5000系列桌上型與行動處理器為消費者與專業人士帶來AMD所能提供的創新技術，可提供即時反應力、良好的電池續航力以及產品設計。
延續前一代行動處理器的優勢，Ryzen 5000系列包含代表高效能的H系列與代表超高行動力的U系列處理器。其中最高階的產品為擁有高達8核心與16執行緒、基於全新AMD Zen 3架構的AMD Ryzen 5000 H系列行動處理器，結合高效能與出色的電池續航力，提供令人印象深刻的遊戲體驗。
HX系列處理器則為玩家與創作者提供菁英級的效能，而HS系列則以更輕薄的外型帶來可與H系列相媲美的效能。相較上一代產品，全新AMD Ryzen 9 5980HX處理器帶來高達23%的單執行緒效能提升，以及高達17%的多執行緒效能提升，使其成為遊戲與創作者筆電的解決方案。
針對在行動平台中尋求效能的主流消費者，AMD Ryzen 5000 U系列行動處理器帶來效能與效率的完美結合。全新AMD Ryzen 7 5800U與前一代產品相比，單執行緒效能提升高達16%，多執行緒效能提升高達14%。一般用途的電池續航力長達17.5個小時，充電一次後可連續播放21小時的電影。
Ryzen PRO 5000系列行動處理器將於2021年上半年上市，提供全新等級的生產力與協作功能，加上無縫銜接的管理功能，以滿足現代工作環境持續變化的需求。Ryzen PRO 5000系列行動處理器更提供企業級安全功能，並在晶片、作業系統以及平台等各層面提供創新的防禦層，讓IT團隊能確保PC隨時隨地都能獲得充份的保護。
AMD同時宣布，將為摘下不少獎項的AMD Ryzen 9 5900X和AMD Ryzen 7 5800X桌上型處理器推出更低TDP的解決方案，僅適用於OEM合作夥伴的系統。Ryzen 9 5900桌上型處理器採用全新Zen 3核心架構，TDP僅為65瓦，在特定遊戲中的1080p效能較前一代產品平均提升24%。
此外，AMD Ryzen Threadripper PRO處理器將透過全球零售商、電子零售商以及系統整合商直接販售給消費者，預計在2021年3月上市。Ryzen Threadripper PRO處理器為工作站客戶提供無與倫比的功能，結合高達64核心、8通道記憶體、支援RDIMM以及LRDIMM、128條PCIe Gen 4通道以及AMD PRO安全技術。
針對Ryzen PRO 5000系列行動處理器，華碩資深副總裁Eric Chen表示，華碩很高興能持續與AMD合作，攜手推動尖端創新成果，為全球行動與遊戲使用者提升遊戲效能標竿。惠普全球商務個人系統負責人Andy Rhodes表示，現今員工與IT團隊持續採用新方法進行協作與創作，不論在家、辦公室或其他遠距地點。我們將持續與AMD合作，聯手打造強悍且高度安全的商務PC，協助人們不論身處各地都能保持連線、互動以及發揮生產力。聯想客戶體驗長Dilip Bhatia表示，各界在這場「遠距革命」中所衍生的要求相當簡單，就是擁有頂尖效能並協助促成更多即時協作。藉由與AMD合作在這雙方面都提供了絕佳的使用者經驗。
(科技)
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