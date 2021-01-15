由台塑集團等眾多地主組成的高雄市經貿發展協會，15日邀集高雄美國商會等5家戰略夥伴，簽約合組「亞灣開發聯盟」，提出四大發展目標，要在「亞洲新灣區」腹地內，催生設置「台美經貿科技交流中心」，並共同推動「高雄自由經濟特區」的成立，促進亞灣加速開發與轉型，讓高雄擠身國際都會之列。

由亞灣區內地主組成的高雄市經貿發展協會長祈士鉅，邀集高雄美國商會會長愛德華（Brian Aiello）、台灣玉山科技協會南台灣分會長黃水成、高雄市都市更新聯盟協會理事長陳永森、國城建設集團總裁洪平森、以及高雄亞洲新灣區開發公司總經理王雪慧，共6個單位負責人，15日在高雄副市長羅達生的見證之下，簽訂MOU，組成「高雄亞洲新灣區開發聯盟」。

聯盟發起人表示祈士鉅，「亞洲新灣區」是高雄最重大的建設，籌組聯盟「是亞灣開發邁出很大的一步」，攸關高雄市未來是否能成功轉型，因此，中央和地方同為重視的情況下，「在這個關鍵時刻」，聯盟要結合國內外企業的資源與資金、以及政府的規劃與整合執行，充分發揮公私合作的精神與效能，讓高雄市能早日產業轉型，擠身國際都會之列。

雄美國商會會長愛德華指出，他已經來到高雄超過20年，他剛到時，目前港灣的所有宏偉建築，都還沒有，未來，希望能夠做的更好，因此，他將竭盡所能，將美國企業與高雄各界合作，達成聯盟提出的四大開發目標。

「亞灣開發聯盟」認為，亞洲新灣區將是高雄產業轉型最重大的建設，在目前高雄港市的合作，目標是促進高雄港區與鄰近高雄市區的土地發展利用，尤其是灣區腹地內位於時代大道兩側、成功路以西（特貿區）、擴建路以南土地（特倉區(前鎮加工出口區))，係屬亞洲新灣區主要核心地帶，並多為民間企業所擁用地，未來的開發建設，更彰顯公私合作的必要性及重要性，大家共同推動亞洲新灣區的開發，付諸實際行動的第一步。

「亞灣開發聯盟」提出發展的「四個目標」，首先是在亞灣腹地內，催生設置「台美經貿科技交流中心」的成立，強化亞灣發展動力，成為促進國內外科技服務交流、專案合作、育成創新創業以及技轉的平台。

第二個目標則是支持推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」發展，促進再生能源產業聚落形成，投入基礎建設落實高雄智慧城市政策。

第三個目標是，根據「台美經濟繁榮夥伴對話」架構，共同努力在高雄推動相關計畫。

第四個目標是，共同推動「高雄自由經濟特區」，做為深化台美合作夥伴關係發展的重要基地。

聯盟指出，高雄擁有海空雙港優勢、不同型態的產業園區、以及完善的工業基礎條件，在未來全球供應鏈重組的過程中，唯有讓高雄能成為「自由經濟特區」首要示範，才能擴大鬆綁法規與創新制度，才能引進更多專業服務產業進駐，讓國際企業能以高雄為樞紐，創造更高產值以及國際競爭力。

(工商 )