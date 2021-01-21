連鎖餐飲集團六角(2732)旗下餐食子公司王座(2751)面對新冠肺炎疫情逆風，2020年持續進行品牌及門市體質調整，全台門市淨減8家。展望今年，王座將持續聚焦營運優化、採穩健審慎展店，力拚營運轉虧為盈。

六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。王座目前實收資本額1.7億元，旗下擁有杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛、太陽番茄拉麵等5個品牌，六角持股約73.72％。

王座受到疫情影響，2020年自結合併營收9.18億元、年減10.04％，前三季稅後虧損0.76億元，虧損幅度較前年同期0.09億元增加。目前共有杏子豬排22家、段純貞13家、大阪王將10家、京都勝牛6家、太陽番茄拉麵2家，合計共53家、較前年淨減8家。

王座表示，去年展開品牌及門市體質調整強化，今年將持續聚焦營運優化、採穩健審慎展店，預計「杏子豬排」及「京都勝牛」將各新展3家店，將全台門市數分別拓增至25家及9家，力拚今年營運由虧轉盈。

同時，王座2019年與香港其士泛亞控股旗下Cafe Deco Group餐飲集團簽約，將「段純貞」及「京都勝牛」授權引進香港，雖然插旗進軍進度受到疫情影響而遞延，已於去年12月在香港荃灣開出「段純貞」首店，締造月營收500萬元佳績。

據了解，由於市場反應良好，Cafe Deco Group今年將加速「段純貞」及「京都勝牛」展店步調，預計2月17日於銅鑼灣開出「段純貞」第2店及「京都勝牛」首店，目標新展3～4家「段純貞」及2家「京都勝牛」。

王座表示，海外地區將透過授權加盟拓展市場版圖，雖然不計入營收、僅收取品牌授權及物料費用，但隨著門市數增加，亦可望帶動相關收入成長。同時，「段純貞」原定去年中授權美國加州代理商開出首店，惟目前計畫因疫情而暫緩，預計待疫情趨緩後再重新啟動。

(時報資訊)