高市經貿發展協會15日號召5家戰略夥伴合組「亞灣開發聯盟」，提出4大發展目標，盼加速亞灣加速開發與轉型。（柯宗緯攝）

由台電、台塑等20多家公私部門的地主，組成的高市經貿發展協會，15日號召5家戰略夥伴合組「亞灣開發聯盟」，提出4大發展目標，盼加速亞灣加速開發與轉型，活化亞灣廣大腹地，引進商業、產業等開發，讓高雄盡快擠身國際都會之列。

高市經貿發展協會長祈士鉅邀集高雄美國商會會長愛德華、台灣玉山科技協會南台灣分會長黃水成、高雄市都市更新聯盟協會理事長陳永森、國城建設集團總裁洪平森及高雄亞洲新灣區開發公司總經理王雪慧等6單位負責人，在高市副市長羅達生、林欽榮見證下，簽署MOU，就各單位優勢及資源，盼啟動亞灣區招商引資及活絡地方建設。

祈士鉅指出，高市經貿發展協會有22家企業，皆為上市公司產值上兆元，在亞灣區有不少「起家厝」腹地，但經過經濟發展、工廠轉移，土地經過整治後，變成可利用土地，過去20年通盤檢討多次，如今終於邁向一大步，期待高雄盡早產業轉型。

副市長羅達生提及，高雄不斷轉變，從多功能經貿園區到亞洲新灣區，現狀逐漸形成，市長陳其邁力促四大政策，其中產業轉型也將亞灣區的58公頃，規畫為5G AIoT創新園區，未來可擴及到傳產、石化、農漁業等，創造更多附加價值。

副市長林欽榮指出，亞灣區的高雄軟體園區二期，正如火如荼籌備中，已與地主中油洽談特倉三用地，未來亞灣區有高雄捷運黃線、輕軌大南環線經過，區域發展指日可待。

該聯盟針對以下四個目標內容先行規劃行動：

1、於「亞洲新灣區」腹地內，催生設置《台美經貿科技交流中心》成立，強化灣區發展動力成為促進國內外科技服務交流、專案合作、育成創新創業以及技轉的平台。

2、支持推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」發展，促進再生能源產業聚落形成，投入基礎建設落實高雄智慧城市《Smart City-Kaohsiung》政策。

3、根據「台美經濟繁榮夥伴對話」架構，共同努力在高雄推動相關計畫。

4、共同推動【高雄自由經濟特區】《Kaohsiung Free Economic Zone (FEZ)》以深化台美合作夥伴關係發展之重要基地。

(中時 )