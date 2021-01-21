亞系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告指出，群聯毛利率仍有上升空間，首次將群聯納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看525元。

亞系外資表示，群聯是NAND閃存控制器和模塊供應商領導廠商，占有約15~20％的市占率，今年上半年NAND具有低成本庫存，通常NAND晶圓和模組價格會朝同一方向發展，但現在看到NAND價格下降，因此成本降低，而控制器/模組價格處於上升趨勢，故後續NAND具有上漲空間，現在是時候在NAND價格恢復之前累積股票，看好群聯受惠低成本庫存和控制/模組價格上漲，預估利潤率將大幅成長。

亞系外資表示，隨著群聯在工業、遊戲和企業應用程序方面的產品持續改進，應該可進一步將毛利率提升至25%以上的長期目標。加上PCIe 4 SSD控制器被PC、企業和服務器採用，看好群聯毛利率成長，首次將群聯納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看525元。

(時報資訊)