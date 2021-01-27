聯電(2303)2020年第四季受惠強勁半導體需求，推升2020年第四季產能利用率達99%，毛利率達到23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，季增22.9%，每股普通股獲利為0.92元。2020年淨利達291.9億元，年增2倍，每股盈餘2.42元。

聯電今日舉行法說會公布去年第四季營運報告，單季合併營收為453億元新高，季增0.9%；去年第四季毛利率為23.9%，比去年第三季的21.8%上升2.1個百分點；加上業外收益增加35.45億元；歸屬母公司淨利為112億元，季增22.9%，每股普通股獲利為0.92元。

聯電表示，去年第四季晶圓製造產能利用率進一步揚升至99%。此外，28奈米晶圓營收佔比為18%。

聯電去年交出好的成績，2020年全年合併營收創下1768.21億元新高，年增19.3%；毛利率22.1%，比前年的14.4%大幅提升7.7個百分點；營業淨利220.1億元，年增369.3%；歸屬母公司淨利為291.9億元，年增200.7%，每股淨利2.42元。

聯電總經理王石表示，去年拉升業務的力道從第三季一路延續到第四季，將產能利用率提高至99%，出貨量也達到230萬片約當8吋晶圓。穩定的產能利用率主要受惠於終端市場的強勁需求，特別是消費性產品和與電腦相關的應用，如WiFi、數位電視、微控制器及電源管理IC等。縱觀2020年全年，聯電營收以美元計價成長26%，營業利益大幅增加至220.1億元，反映了8吋和12吋廠的高產能利用率以及產品組合的優化。特別是公司強化12吋晶圓的產品組合使得28奈米製程的業務大幅增長，加上成功整合日本USJC 12吋業務所致。

(時報資訊)