懷特生技 （4108） 研發上市新藥「懷特血寶凍晶注射劑」獲健保署核准，以與市價相同的給付價格（每支12,650元）納入健保給付，嘉惠乳癌患者，預計可順勢帶動其他癌種自費市場，以及提升國際展業競爭力。市場前景看好，也使得現增超額認購達38倍，中籤率僅2.64％。

懷特生技109年度現金增資發行新股3,500萬股，每股認購價格20元，實收股款籌資達7億元。

乳癌為女性最易罹患的癌症，至今逾12萬名乳癌患者，積極接受癌症療程。研究顯示，包括乳癌在內，我國高達92％的癌症病人，有「癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）」的問題，其中更有1／4已達需要藥物治療的中重度疲憊症狀。

懷特生技董事長李伊俐表示，乳癌人數眾多，治療需求市場龐大，納入健保可嘉惠弱勢患者，有助私人保險獲得理賠支付，也有助於醫師對有需求的患者進行衛教推廣，擴大癌因性疲憊症的治療。政府支持將台灣研發新藥納入健保，更有助懷特生技新藥進軍國際市場，擴大全球知名度及掌握市場商機。

懷特生技為台灣唯一擁有兩張藥證的新藥公司，另有四款新藥與新適應症已在美國FDA核准臨床二期階段。其中，「懷特血寶」成功取得衛福部核發的第一張新藥藥證；2020年再以口服止痛新藥「懷特痛寶」，獲得第二張新藥藥證。

懷特生技尚有兩款新藥：治療糖尿病腎臟病變的「懷特糖寶」、治療骨質疏鬆的「懷特骨寶」，均已獲美國FDA核准進行二期臨床試驗，也正積極洽談國際授權。

(工商 )