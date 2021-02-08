特斯拉周一宣布已買進價值15億美元比特幣（bitcoin），並計劃開始接受客戶以比特幣買車。消息立即刺激比特幣價格在周一盤中，每單位升破4.4萬美元水準創新高。

CoinDesk報價，比特幣周一盤中大漲近16％報4萬4,623美元。特斯拉股價盤前上漲近2.5％報872.87美元。

根據特斯拉向美國證管會（SEC）報備資料顯示，其大手筆買進比特幣的目的，是讓其持有的資產組合更多元化，使現金部位的報酬率最大化。

除了購買比特幣之外，特斯拉還表示將開始接受其客戶用比特幣來支付買車的錢，成為首家接受比特幣支付的重要車商。

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）近期在推特發文，對包括比特幣和狗狗幣（dogecoin）等虛擬通貨做出正面言論，結果刺激更多投資人買進，被外界認為他是帶動這些虛擬通貨價格近期持續走高的主因。

儘管如此，特斯拉在向SEC報備的資料中，警告投資人有關比特幣價格走勢波動幅度大的特性。

(工商 )