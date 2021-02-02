創意(3443)營運自去年第三季起從谷底翻揚，去年每股賺6.34元，展望2021年，5G將帶動AI(人工智慧)、HPC(高速運算)、IoT(物聯網)等需求大增，創意在此領域深耕多年，可望進入收割階段，法人樂觀預估，創意2021年每股獲利將落在8~9元水準。

受惠5G在全球的日益普及，對AI(人工智慧)、HPC(高速運算)、IoT(物聯網)等需求大增，各資料中心推出自家研發的AI、HPC CPU，而在7奈米以下的晶圓代工製程中，全球僅剩台積電(2303)、三星，其中又以台積電的產能較大，故全球知名客戶將後段設計外包給創意電子，並可對接台積電的7奈米以下製程與CoWoS、InFO、SoIC等2.5D、3D封裝製程，以滿足AI、HPC客戶的需求，創意耕耘AI、HPC領域多年，加上又有台積電先進製程撐腰，今年營運具有高度成長空間，將呈現營收、獲利的雙成長，法人樂觀預估，創意2021年每股獲利將落在8~9元水準。

創意2020年第四季獲利大成長，單季每股獲利4.54元，也一舉帶動創意去年每股賺6.34元，創意預估2021年會有1~2個N5的NRE案，並有1個N3案使用創意的IP進入Tape out(將layout好的IC案子，送至晶圓廠做成晶片)，儘管創意預估2021年來自NRE的營收跟2020年相當，但是因16奈米以下的NRE營收佔比提高，有助於創意全年毛利提升。

在ASIC部分，創意預估在2021年先進製程的新案加入量產後，ASIC及晶圓產品的營收有機會成長20%，既有產品的貢獻將降到81%。創意今股價開高震盪走高，終場收漲2.21%，報在417元，盤中股價最高達422元。

(時報資訊)