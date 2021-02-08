IT及非IT齊旺，電池模組廠—新普科(6121)1月合併營收為78.65億元，年增64.33%，創下歷年同期新高，由於各產品線訂單強勁，新普科第1季營運可望優於去年同期，今年上半年業績亦不看淡。

儘管進入傳統淡季，且半導體元件等供不應求未解，全球新冠肺炎疫情延燒，NB、電動自行車及資料庫中心備援電池(BBU)需求強勁，新普科1月合併營收在淡季中衝出佳績，單月合併營收為78.65億元，雖然月減19.38%，但年增64.33%，創下歷年同期新高。

在NB需求暢旺及非IT產品布局發酵下，新普科去年業績表現亮眼，不僅去年9月到12月連續4個月創下單月歷史新高，2020年12月合併營收高達97.56億元，逼近百億元關卡，表現亮眼，累計2020年合併營收為854.71億元，年增15.92%，亦是歷年新高。

由於全球新冠肺炎疫情至今未止，遠距生活相關需求延續，目前新普科各產品線訂單強勁，新普科第1季營運可望優於去年同期，今年上半年業績亦不看淡。

(時報資訊)