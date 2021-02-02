瑞昱(2379)今日舉辦法說會，在PC、非PC產品同步強勁下，去年每股大賺17.24元，創下歷史新高。

瑞昱去年第四季合併營收為220.84億元、季減少1.4%，年增加32.4%，創單季歷史次高水準，單季淨利為26.25億元，季增加4.6%、年增加59.7%，單季每股賺5.15元，單季毛利率為43% ，毛利率相較去年第三季改善，主要為產品組合關係，高毛利產品賣的比較多。

副總經理黃依瑋表示，瑞昱去年第四季營收小幅小滑，主要是客戶端考量近年關的出貨控制，PC相關需求持續強勁，而非PC相關需求可以說是更強勁，非PC比上PC是30:70，第四季庫存週轉天數為60天，相較去年第三季62天，呈現小幅下滑，持續呈現低週轉天數，主要還是市場需求強勁以及供給面緊張，且因為市場需求還是很旺，目前在第一季還看不到庫存水位升高的跡象。

瑞昱累計2020年全年合併營收為777.59億元、年成長28%，創下歷史新高，全年淨利為87.94億元，年增加29.5%，累計全年每股獲利為17.24元，創下歷史新高，全年營業毛利率為42.8%。

(時報資訊)