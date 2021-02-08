記憶體模組廠十銓(4967)首度於1月攻上6億元營收大關，2021年1月營收6.84億元，創歷年同期新高，年增55.87%，1月營收延續疫情帶動遊戲機PC、NB需求、以及下游客戶農曆年前提前拉貨，整體銷量續旺，其中，電競、SSD產品線出貨量較去年同期成長10%、58%，再加上記憶體產業重回正向循環，雙重因素成為元月營收呈現淡季不淡的關鍵。

展望今年，十銓將加足馬力朝毛利較佳的電競、工控兩大領域發展，並持續擴大營收占比，拉高整體獲利表現。

依據Newzoo研究調查報告指出，2021年遊戲市場規模達到1,893億美元。十銓旗下電競品牌T-FORCE成功搶占玩家眼球，因應消費者對PC高規硬體和全球遊戲主機SSD擴充等需求，十銓除了產品不斷地推陳出新，今年初領先開發次世代DDR5 Long-DIMM / SO-DIMM，第一時間配合INTEL及AMD新平台驗證測試，共同開創新的成長契機。

此外，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶停滯的採購已啟動，且終端代理、通路商開始進行庫存回補，並看好新世代的科技應用將加速5G及各項AI應用的普及，記憶體產業第一季回到正向循環，可望維持長期向上。十銓做好準備，依供需市場變化調節庫存及銷售，可望帶動全產品線成長，推升2021年業績向上突破。

十銓去年12月營收7.65億元，年增11.76%，2020年全年營收達77.15億元，年增11.76%，且創歷史新高。十銓看好今年記憶體市場，今年公司營收朝向90億元以上新高目標邁進，年增近2成。

(時報資訊)