自去年11月起，大陸基於反傾銷稅調查的結果，決定對澳洲葡萄酒徵收高達212%的費用，到了12月，短短2個月之間，澳洲葡萄酒對華出口便暴跌98%，而就在澳洲葡萄酒失去大陸市場之際，過去3個月，南非葡萄酒對大陸的出口躍升了50%，除了葡萄酒，南非也逐步取代澳洲在華鐵礦石、煤炭、鋁、銅市場的份額。

大陸《金十數據》引述英媒報導，去年4月，南非為因應新冠疫情，實行了嚴格的限制措施，其中包括全國範圍的禁止販酒令，這直接造成南非葡萄酒行業的萎靡，使得該國葡萄酒瓶子堆積如山，而曾經蜂擁到開普敦附近葡萄酒莊品嚐酒的遊客也消失了。不過，在大陸對澳洲葡萄酒的傾銷問題實施新措施後，南非萎靡的葡萄酒行業開始「新生」。

報導指出，根據南非葡萄酒貿易協會（Wines of South Africa trade organization）的數據顯示，過去三個月，南非葡萄酒對大陸的出口躍升了50%。同時，中資入股的南非標準銀行（Standard Bank）已開始利用大陸電商平台「撮合」南非當地酒商和大陸買家，以提振出口，換句話說，大陸為南非的製酒行業帶來一線生機。

同時，南非葡萄酒貿易協會透露，南非葡萄酒早就在大陸消費者中樹立了良好口碑，過去10年間，在華銷量已增長了約10倍。相較之下，澳洲葡萄酒卻痛失大陸市場，因為澳葡萄酒協會最新年報顯示，2020年，澳洲葡萄酒對華出口總規模銳減至11.5億美元，其中澳洲葡萄酒去年12月對華出口同比暴跌了98%，僅為400萬澳元。

此外，除了葡萄酒，南非也有意取代澳洲在華鐵礦石、煤炭、鋁、銅市場的份額。例如，2020年第四季度，澳洲對大陸的鋁材進口量下降了22%，而大陸從南非幾內亞的鋁材進口量則猛增了70%；2020年11月，大陸從澳洲進口銅精礦約2.67萬噸，同比下降77.8%，而剛果對大陸的銅精礦出口卻有所增加；1月份，南非五年來第一批向大陸出口的動力煤順利抵達大陸，非洲鐵礦石大國獅子山共和國也重啟對華鐵礦石出口等等。

對此，德勤公司負責新興市場和非洲業務的董事總經理馬丁·戴維斯（Martyn Davies）表示，澳洲的任性妄為，致使其失去大陸市場，但這為非洲的農業綜合企業和礦產企業創造一個廣闊的機會之窗，不過要在華深耕，南非各行業仍需付出努力。分析人士表示，大陸市場存在一系列障礙，從語言障礙、難以理解的官僚作風，到根據其獨特的社交媒體生態系統量身定制營銷。他說，許多非洲企業明顯落後於形勢，而澳洲公司與大陸打交道已有35年了。

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(中時新聞網)