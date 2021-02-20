2021年開年外資來台就呈現衰退。根據經濟部統計，1月僑外投資共228件、金額5.8億美元，較去年同期減少45％、49％。但經濟部解釋，主因是去年1月有丹麥商沃旭能源增資離岸風場建置8億美金，基期較高關係，如果以金額看，仍是10年來次高。

陸資來台更冷清，1月份僅有2件、金額151萬美金，比去年同月減少超過6成與3成。對新南向國家投資方面，我國只有7件，較上年同期減少53％，但金額2.9億美金，倒是成長1.5倍，投資金額較大者為印度、馬來西亞、印尼。

面對外資投資雙退，投審會官員解釋：「其實5億多美金，以單月來說不算差」。因為去年1月沃旭匯入8億美金，進行其大彰化東南、西南兩座離岸風力發電建設，墊高了基期。而今年1月之所以還可排到10年來第二高，也是有外送平台FOODPANDA匯入50億台幣設點僱員工案幫助。

其他對中國大陸投資方面， 1月34件、2.49億美金也是各減19％與53.％。官員指出，由於傳統1、2月有春節因素，外國也剛過完聖誕節，不是送件投資旺季，所以還難看出整年走勢。且今年有疫情因素，後續疫苗施打效果也會影響外資投資成績。

(中時 )