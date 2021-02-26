中央銀行公布1月存款不足退票統計，退票金額29.24億元，為2020年3月以來的10個月新低，代表2020年一整年政府啟動全面紓困相挺企業後，確實發揮效益，企業營運資金無虞，退票維持低檔。

根據央行統計，1月票據交換張數為484萬9,247張，較2020年12月減少25.24％，票據交換金額1兆891億元、月減15.86％，主要因1月較上月減少3個營業日及1個月底峰日，票據交換張數及金額均減少。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日，上月有1個月底峰日，1月則沒有。

統計指出，1月存款不足退票張數共3,915張，占票據交換張數比率為0.08％，存款不足退票金額29.24億元，占票據交換金額比率為0.27％。退票張數及金額比率分別較上月減少0.01個百分點及0.05個百分點，主要是1月退票張數及金額減幅分別較票據交換張數及金額減幅為大所致。

央行統計並顯示，1月公司戶退票張數占全體退票張數比重較上月減少3.50個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較上月增加5.02個百分點，個人戶則呈反向同幅度變動。另1月大戶退票有3戶、全是公司戶，合計退票金額4.9億元，大戶是指退票金額達1億元以上。

(工商 )