流行天后泰勒絲（Taylor Swift）繼去年無預警帶來2張冠軍大碟《美麗傳說／folklore》與《恆久傳說／evermore》後，她一刻都沒閒著。忙著重新錄製先前因版權問題的前6張專輯。終於，天后在本月祭出第一首重製版歌曲〈Love Story (Taylor’s Version)〉，發行後隨即空降告示牌熱門鄉村音樂榜冠軍，恰巧 13 年前的原版本也曾攻佔第一名，展現超強人氣。

泰勒絲還偷偷在社群貼文中藏彩蛋，暗示第一張重錄專輯《Fearless (Taylor’s Version)》的發行日，等於讓粉絲在一年內就能聽到3張天后的作品，量多質精的高產能在樂壇可說是無人能比。她表示除了重新錄製原來專輯的歌曲外，更想呈現出完整的專輯原貌，「我決定加收 6 首從未曝光過的新曲，全都是我在 16 到 18 歲時寫下的歌曲。」

有趣的是，在宣布發表單曲〈Love Story (Taylor’s Version)〉的貼文中，幾乎通篇以英文小寫撰寫，其中特別幾個大寫字拼湊起來即是「APRIL NINTH」字樣，間接宣布她的第一張重錄專輯《Fearless (Taylor’s Version)》將在 4 月 9 日發行，而兩個日期數字相加起來更是泰勒絲幸運數字 13，再度展現天后的埋梗功力！此次專輯包含未曝光過的曲目，共將收錄 26 首歌，讓粉絲一飽耳福。

(中時 )