金曲歌王蕭敬騰去年傳已約滿長期合作的華納音樂，將轉投新東家，但之後他仍繼續於華納推出〈猴籠〉、〈薩哈星球〉、〈不完美的我〉等新歌，雙方合作愉快。而念舊的蕭敬騰傳出下周將正式與華納唱片續約，穩坐華納一哥的同時，也讓跳槽的傳聞不攻自破。對此，經紀人Summer暫無回應。

蕭敬騰2007年參加第一屆《超級星光大道》踢館正式出道，簽約華納唱片，2016年5月和華納三度續約3年，合約屆滿後雙方仍默契合作。面對各方挖角邀約，蕭敬騰始終沒有離開，這次再度續約老東家，顯見他仍非常念舊。

蕭敬騰度續約老東家，顯見他仍非常念舊。（攝影／林士傑）

出道14年，蕭敬騰一共推出6張個人專輯、3張翻唱專輯，以及所屬樂團獅子LION的3張專輯，也為華納唱片帶來極大產值與效益。去年蕭敬騰原定在小巨蛋舉行個唱，因疫情順延至今年暑假，他所屬經紀公司喜鵲表示計畫目前未變，一切依照主管機關頒布之規定辦理。

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(中時新聞網)