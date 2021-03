大陸外交部發言人華春瑩轉發徐澤宇的推文。(推特截圖)

近日,大陸官媒新華社記者徐澤宇在推特上發佈了一張照片並配文稱「如果你想知道這些中國警察的照片是從哪裡來的」。畫面中,多名外媒記者手持長槍短炮,通過各種角度拍攝一名武警官兵。隨後他又發佈了一張Getty Images圖片庫的中國武警照片,這張照片拍攝於「兩會」期間,售價499美元。

3月8日,大陸外交部發言人華春瑩轉發這條推特稱,如何用西方的標準來拍一張中國的「標準」照片?必須包括幾個元素:中國國旗、警察、交通攝像頭、長焦、低角度和昏暗的濾鏡。(Must include: Chinese flags, police, traffic cams, long focus, low angle and gloomy filters.)絕不能包括:藍天、微笑的路人、對中國的客觀看法。(Must not include: blue sky, smiling passers-by, an objective view of China.)

事實上,大陸官方與媒體對外媒報導中國的方式早已不滿多時。例如,近日陸媒指責英國BBC報導的中國新聞,海外英文版播出時,畫面色彩刻意調暗,呈現出蒼白灰暗、陰森恐怖的氣氛,猶如加上一層「陰間濾鏡」。

大陸外交部長王毅7日舉行人大記者會,有陸媒《中國日報》記者提問,一些外國媒體尤其是西方媒體對中國進行選擇性報導。這不由讓人聯想起在延安時期美國記者斯諾和他的那本《紅星照耀中國》讓世界首次深入瞭解了中國共產黨,瞭解了真實的紅色中國。在外國記者中,還有沒有可能產生新時代的「斯諾」呢?

王毅表示,今天的中國需要更好瞭解世界,世界也需要更好瞭解中國。無論時代如何變遷,媒體都應堅守職業道德。

王毅呼籲,他希望外國媒體記者將焦距對準中國時,既不要用「美顏相機」,也不要用「灰黑濾鏡」。只要真實、客觀、公正,你們的報導就會豐富精彩,就能經得起歷史的檢驗。

(中時 )