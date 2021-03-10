大陸外交部發言人華春瑩轉發徐澤宇的推文。（推特截圖）

近日，大陸官媒新華社記者徐澤宇在推特上發佈了一張照片並配文稱「如果你想知道這些中國警察的照片是從哪裡來的」。畫面中，多名外媒記者手持長槍短炮，通過各種角度拍攝一名武警官兵。隨後他又發佈了一張Getty Images圖片庫的中國武警照片，這張照片拍攝於「兩會」期間，售價499美元。

3月8日，大陸外交部發言人華春瑩轉發這條推特稱，如何用西方的標準來拍一張中國的「標準」照片？必須包括幾個元素：中國國旗、警察、交通攝像頭、長焦、低角度和昏暗的濾鏡。（Must include： Chinese flags, police, traffic cams, long focus, low angle and gloomy filters.）絕不能包括：藍天、微笑的路人、對中國的客觀看法。（Must not include： blue sky, smiling passers-by, an objective view of China.）

事實上，大陸官方與媒體對外媒報導中國的方式早已不滿多時。例如，近日陸媒指責英國BBC報導的中國新聞，海外英文版播出時，畫面色彩刻意調暗，呈現出蒼白灰暗、陰森恐怖的氣氛，猶如加上一層「陰間濾鏡」。

大陸外交部長王毅7日舉行人大記者會，有陸媒《中國日報》記者提問，一些外國媒體尤其是西方媒體對中國進行選擇性報導。這不由讓人聯想起在延安時期美國記者斯諾和他的那本《紅星照耀中國》讓世界首次深入瞭解了中國共產黨，瞭解了真實的紅色中國。在外國記者中，還有沒有可能產生新時代的「斯諾」呢？

王毅表示，今天的中國需要更好瞭解世界，世界也需要更好瞭解中國。無論時代如何變遷，媒體都應堅守職業道德。

王毅呼籲，他希望外國媒體記者將焦距對準中國時，既不要用「美顏相機」，也不要用「灰黑濾鏡」。只要真實、客觀、公正，你們的報導就會豐富精彩，就能經得起歷史的檢驗。

(中時 )