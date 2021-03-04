李玖哲將在下個月將連辦兩場讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）

李玖哲將在下個月4月17、18日兩天於台北華山 Legacy 連開兩場個人讚聲演唱會，此外，對於昨日本桌球天后福原愛和台灣桌球好手江宏傑4年多婚姻生變一事，李玖哲認為大家都不是當事人，沒有資格和立場去猜測或多說什麼。李玖哲因新冠肺炎疫情兩人已七個多月沒有見面，但夫妻倆每天早晚都會視訊聊天，李玖哲除了分享工作及生活的大小事，也一定會跟老婆說「我愛你」，他也非常想念在日本的老婆相馬茜，計劃演唱會結束後返回日本與老婆團聚；其實李玖哲是生活白癡，連洗衣機都不大會使用，所以都靠老婆視訊教他。

李玖哲相隔一年半未開個唱難掩興奮心情，被問到演唱會上是不是又會感性落淚哭整場，李玖哲表示這次已跟歌迷約定好絕對不哭，非常期待要看清楚台下每一位歌迷臉，李玖哲並要所有歌迷期待演唱會嘉賓，因為都是他參與電視節目錄製所認識的好友，本次也將透過演唱會合作，展現不同的面貌，而中文不好的李玖哲，近期也努力開始準備讚聲演唱會上歌曲的歌詞，為的就是要完美呈現演唱會，也希望歌迷朋友們華山 Legacy不見不散。

對於這次讚聲演唱會，李玖哲指出，特別將前年10月在小巨蛋舉辦的「隱形動物演唱會」，縮小成迷你版，一樣將頂尖的音樂團隊帶進華山 Legacy，唯一不同的是，之前在小巨蛋個人演唱會上哭得太慘，這次跟歌迷約好絕對不落下男兒淚，因為要好好看清楚每位到場支持的粉絲，展現寵粉無敵心理。這次除了演唱經典作品〈Will You Remember Me〉、〈我會好好過〉等，也會有意想不到的歌曲演唱，要好好回饋歌迷的耳朵。李玖哲讚聲演唱會門票購票可洽寬宏售票系統。

(中時 )