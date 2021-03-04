必勝客歡慶在台35周年，推出號稱史上最狂優惠，即日起至4/19(4/1~4/5不適用)，選購外帶買大送大或外送買大送小比薩，再加價35元就送夏威夷小比薩。必勝客也「Hot台味」系列比薩升級2.0，從庶民小吃進階為接地氣的在地特色食材創意比薩，首波Hot台味「台潮辦桌」就在宜蘭，「三星蔥卜肉國宴比薩」搶先登場，特選紅麴卜肉搭配宜蘭在地三星蔥，不用出門也能輕鬆享受台灣地方特色的美食。

必勝客義大利麵新品牌「Pasta Hut」則推出網友敲碗已久的【紙包筆管麵-海鮮系列】，共有經典「波隆那海鮮」、人氣「奶油海鮮」及濃郁「羅勒海鮮」三款口味，經過獨特紙包封烤技術，牢牢鎖住海鮮的鮮甜，讓香濃的醬汁完美包覆麵體與食材。

台灣必勝客自1986年以來致力於推廣比薩的美味，成為許多台灣人心中比薩的代名詞。為感謝台灣民眾長年以來的支持，這次必勝客祭出史上最狂限時優惠！即日起至4/19(4/1~4/5不適用)，只要選購外帶買大送大或外送買大送小比薩方案加35元，就送360元夏威夷小比薩。

人氣「Hot台味」系列比薩全新升級2.0，從三杯雞、臭豆腐、椒鹽龍珠等庶民小吃，升級為台灣道地特色食材創意比薩，開創最「台」創意美味新潮流！首發「台潮辦桌」在宜蘭，「三星蔥卜肉國宴比薩」重磅登場！以薄脆餅皮為基底，再使用紮實Q彈豬里肌與天然紅麴製成的國宴級紅麴卜肉，佐以宜蘭濃郁香氣的三星蔥段點綴，配上口感濃郁的莫札瑞拉起司，讓宜蘭在地美味更加豐富，香氣、口感層次再上一層！「三星蔥卜肉國宴大比薩」（限定搭配薄脆餅皮）單點一個優惠價359元（定價710元），也能以定價搭配外帶買大送大／外送買大送小比薩優惠，另有推出個人比薩單點嘗鮮價119元。

必勝客更同步推出香濃芝心與道地三星蔥完美結合的「三星蔥芝心餅」，餅皮口感扎實、蔥香四溢，還有滿滿牽絲芝心，搭配「三星蔥卜肉國宴比薩」以及1.25公升可樂組合的「Hot宜蘭經典風味餐」只要519元；透過專屬優惠連結訂購「三星蔥卜肉國宴個人比薩」搭配330ml可樂的「宜蘭獨享套餐」也只要129元。

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