楊小黎接受中、西醫多管齊下的治療，希望可以趕快痊癒。（楊小黎提供）

楊小黎上月錄製三立除夕特別節目，跳彈簧床時，因為遇到寒流熱身沒做足，又與隊友身高差太多，搭肩往下跳的瞬間，不慎傷到右肩，只先趕快吃了止痛藥跟貼撒隆巴斯，就趕緊上場完成剩下的任務，晚上還回台北繼續拍戲，隔天再去主持記者會，才發現手完全沒辦法舉起麥克風，「忍痛主持完後，才去照X光，發現是鎖骨錯位跟韌帶撕裂」。

楊小黎痛到「整個右邊都抬不起來，右手完全不能施力，肩不能扛手不能挑的狀態」，舉手最多只能到胸部的高度，連吃飯都要用左手吃，生活相當不便，但超拼命的她，靠吃消炎藥等方法壓抑疼痛，繼續拍戲跟主持外景節目，「2天後出《在台灣的故事》，還要打鐵，但我跟製作單位說我右手真的沒辦法動，只能先靠吃藥壓下來，他們也擔心我又逞強，就先用繃帶把我的手包起來」，敬業的她為了保持體力跟體態，也都還會去健身房運動，但她相當哀怨「但只能下半身動，用跑步機、滑步機那些而已」。

原本醫生告訴她1個半月就能恢復，但因為她都沒休息，過年前回診照超音波時，韌帶還在發炎，完全沒長回來的跡象，康復時間拉長至3個月，她開始意識到嚴重性，接受中、西醫多管齊下的治療，每周都到復健所報到，再加上她長期壓力大，後背非常緊繃，「醫生用6、7公分的針插進我的脖子加電，讓我的肌肉放鬆，她也不忘苦中作樂，「復健所有很多人值得我觀察，這些東西也許之後我要演復健師或病人，都有經驗了」，加上過年終於可以好好休假，每天都睡飽10個小時才漸漸痊癒。

對於今年計畫，楊小黎表示上半年會以外景節目《在台灣的故事》為重心，參演的台劇《國際橋牌社2》也會上檔，還有一部3年前拍攝的國片《期末考》會在6月跟大家見面，「有點緊張看到3年前的自己，不知道跟現在會不會有很大的落差，畢竟那時還很年輕嘛」，也期待再拍部好片，更許願「也想演談情說愛的偶像劇，不然我都一直是職人劇或情緒很重的角色」，並表示今年32歲，過年期間追完陸劇《三十而已》獲得很多啟發，「30歲了很多想法都不太一樣了，獨立自主又懂得撒嬌的女人很有魅力，太想演這種角色了，如果翻拍成台版我一定毛遂自薦」。

(中時 )