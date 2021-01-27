砷化鎵廠-穩懋(3105)將於2月3日舉行法人說明會，公布去年第4季及全年財報，美系外資看好穩懋可望受惠電動車LiDAR市場成長，調高穩懋目標價至520元。

蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，帶動穩懋2020第4季合併營收攀升至68.17億元，季增5.08%，但年減1.25%，儘管穩懋去年第4季合併營收符合財測預估，但單季毛利率卻撐不住新台幣升值衝擊調降；原本穩懋預估，去年第4季毛利率為high-thirties水準(36%到39%)，但因去年第4季新台幣大幅升值，穩懋將去年第4季毛利率預估從原本約high-thirties的水準，調整為mid-thirties(35%)。

穩懋2020年合併營收為253.67億元，年成長18.81%，再創歷史新高，由於穩懋2020年前3季稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元，儘管下修2020年第4季毛利率預估，穩懋2020年獲利應可再創歷史新高。

美系外資最新報告指出，最近推出具先進ADAS功能的新型電動車引發了投資者對LiDAR的興趣，預估2025年，LiDAR可望有13億美元潛在市場規模，穩懋憑藉著6吋產能規模及VCSEL的經驗，贏得成為LiDAR供應商邏輯代工合作夥伴，而LiDAR VCSEL尺寸比應用在手機ToF感測VCSEL大200倍，預期1%的3級自動駕駛汽車LiDAR滲透率(可能2023到2024年)，穩懋將需要增加7%產能；穩懋宣布以新台幣850億元進行大規模投資，顯示公司看好5G、衛星通訊、3D感測等需求，儘管短期利潤率不利，但2021年仍將因5G網路及智慧型手機推出成長，帶動收入/每股盈餘增長，調高穩懋目標價至520元。

(時報資訊)