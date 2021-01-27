小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(27日）財經重點。

【1】外資提款 半導體市值 2天大減兆元

受外資大舉提款影響，今年以來扮演台股領攻要角的半導體族群調節賣壓沉重，不僅台積電、聯電晶圓雙雄等大型股26日皆同步修正，包括天鈺、金麗科等二線IC設計廠也打落跌停，半導體族群近兩日市值已大減兆元。

【2】拜登買美國貨 亞股全趴

美國新總統拜登延續前總統川普路線，簽署「買美國貨」行政命令，嚇趴26日亞股，包括日、韓、陸、港、台五地股市跌幅均在1～2％。台股更在外資連五日大賣台積電823億元，導致股匯連三跌，終場加權指數下跌287.69點，收在15,658.85點，創今年以來最大跌點。

【3】疫情升溫又逢農曆春節將屆... 陸工信部：不會重演大範圍停工停產

大陸已升高對新冠疫情嚴控規格，以避免2020年疫時停工、斷鏈影響再發生。大陸工信部官員26日強調，河北及東北疫情多點爆發，對工業會造成一定影響，但目前疫情影響控制在一定程度，並加強定點管控，今年不會造成大範圍的停工停產。

【4】綠色執政杜絕紅色滲透？公務機關全面禁大陸資通訊產品

為杜絕「紅色滲透」，公務機關將全面禁止使用中國大陸品牌資通訊產品！行政院資安處26日表示，已在去年底發函要求各公務機關「全面禁止」使用或採購大陸廠牌資通訊產品及服務，預計年底汰換完成。據悉，不少公務機關使用大陸大華科技與海康威視生產的監視器設備及中國品牌投影機。

【5】成立僅三個月... 鴻華接單交車

裕隆集團資源相助，鴻華先進科技發展電動車如搭高鐵般飛速，成立短短三個月，首款電動車就將開賣！鴻華總經理李秉彥26日宣布，第一代EV Kit電動車載具平台下周發表，已獲某新創公司訂單，首批車將在今年4月透過裕隆三義廠生產交付客戶。

(中時新聞網)