全球晶圓大緊張，多國又紛紛向台積電(2330)求援，盼可增加對汽車產業的支援，日系外資就表示，此舉恐會使得DDI供應緊張狀況可能會變得更糟，惟相對大規模的聯詠、奇景光電等相對有發揮空間，有鑑於此，聯詠(3034)今開高走高，大漲3.5%，股價最高達424.5元。

日系外資表示，近期關於台積電為支持全球汽車產業，將重新調配產能的消息持續延燒，據悉，台積電已經重新分配，將一些顯示器驅動器IC(DDI)和CMOS圖像傳感器(CIS)轉移到用於汽車IC，原因之一就是DDI和CIS的利潤率相對較低。

有鑑於此，DDI供應緊張狀況可能會變得更糟，日系外資表示，DDI的供應緊張可能會推動另外兩波DDI價格波動，分別在2月和4月，故重申對聯詠和奇景光電的買進評等，議價能力的提高可能會帶來更高的毛利率，聯詠、奇景光電是DDI產業的領先公司，故在產能優勢下，相對可以確保晶圓產能充足，其晶圓供應商主要是聯電(2303)、力積電(6770)，而非台積電，領先的DDI廠商可能擁有更多的資源和能力來確保代工夥伴的供應，特別是那些不使用台積電作為主要代工伙伴的IC設計公司，但是，台灣較小的DDI設計廠，類似敦泰(3545)，恐就會受到影響。

(時報資訊)