「好享退」全民存退休金實驗成績單出爐！金管會透過基富通平台推出的「好享退—全民退休投資專案」，三家投信：群益、國泰、安聯投信推出的9檔基金，成立來績效不但全數正報酬而且平均績效達20.07％，2021年來短短一個月的平均績效也高達2.95﹪，成績相當亮麗。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，想靠自己賺退休金，態度要積極、行動要持續，要主動了解市場趨勢，在找到適合自己的金融商品之後，要有紀律的執行投資計畫，才能養大退休金。運用基金定期定額投資是最好的方法，而且絕對不能短視近利，經濟前景難預測，投資人都想要買在低點賣在高點，但其實這是最難的，定期定額最重要其實不是「判斷」，而是「紀律」，在面對退休理財動輒長達數十年的投資大計，建議投資人可依自身的風險承受度選擇相對應的基金產品，並搭配定期定額及逢高停利、逢低加碼的投資機制，在面對後疫情時代的機會與風險的環境下，穩紮穩打累積退休資產。

國泰投信則指出，為好享退專案量身定做推出的目標日期基金，概念十分簡單，投資人只要決定自己距離退休的年限有多長，再選擇最接近自己退休年份的投資標的，目前有泰享退系列2029、2039、2049目標日期組合基金可以選擇，也就是現在投資，在2020、2039、2049可以開始領回退休金。在國外，目標日期基金就是多數退休基金選擇的標的，因其理念是化繁為簡，簡化投資人選擇的難度，將最難的部分都交給專業經理人，最能夠切合台灣民眾的退休需求。

針對後市展望，安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，自2020年2月以來，美國儲蓄帳戶中的現金增加2兆美元，該數值約佔2019年全年消費者支出的13％。預期疫苗普遍施打後，消費者需求將回歸正常，現金有望回流消費，從而推升消費者支出優於預期。根據過去經驗，在全球金融危機後的18個月內，貨幣市場基金的規模下降了30％。假設未來會出現類似的下降趨勢，將重新釋放約1.4兆美元的資金回流至各類資產中。

莊凱倫表示，疫苗利多加上歐美央行寬鬆預期，有助支撐風險性資產。據最新美國NFIB中小企業調查，目前美國私人企業庫存水位已降到歷史新低。若需求回升，企業將持續面臨庫存回補壓力，有利訂單及民間投資回溫，支持GDP成長。

(工商 )