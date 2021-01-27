聯電(2303)持續樂觀看待第一季，產能利用率將達100%，並預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，毛利率再提升至大約25%。今年資本支出並由去年的10億美元提高至15億美元。

聯電總經理王石說明，展望第一季，穩定的需求預估將使晶圓出貨量及以美元計價的平均售價更進一步成長。然而，匯率的不利因素仍然存在，預期超過半數的季營收成長將被新台幣升值而消失。放眼整個2021年，聯電對晶圓需求抱持著與業界相同樂觀的看法。因此，聯電公司持續透過嚴謹的資本支出策略，將編列15億美元資本支出預算，用以滿足來自先進製程的強勁需求。

聯電樂觀看待2021年第一季，產能利用率達100%，預計本季晶圓出貨量季增約2%，以美元計的平均銷售價格季增約2~3%，因此，可以預期公司本季合併營收再創新高。

聯電今日舉行法說會，2020年第四季受惠強勁半導體需求，推升2020年第四季產能利用率至99%，毛利率達到23.9%，單季歸屬母公司淨利為112億元，每股普通股獲利為0.92元。2020年淨利為291.9億元，每股盈餘2.42元。

(時報資訊)