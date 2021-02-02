上周慘遭投資人狂賣的日本股市，2日早盤出現連兩日上漲格局。由於愈來愈多人，對美日兩邊的公司財報漸顯樂觀，故市場信心也同時被提振起來。日經225指數早盤收28,376.2點，上漲285.15點，漲幅1.02%。東證股價指數早盤暫收1,847.4點，上漲17.56點，漲幅0.96%。

受隔夜美股大漲影響，日股半導體相關類股與原料製造商為盤面表現最佳族群。美股重量財報中，亞馬遜與字母控股(Alphabet)也將陸續公布最新結果。

本周，也是日企財報周，有些樂觀投資者認為，全球景氣逐漸回溫下，這些財報也不會難看到哪裡去。

上周，美國散戶與專業放空法人多空交戰，市場上下波動曾現極不正常化，也讓許多投資人卻步。目前看來，波動性稍有沉澱下來，看多投資人也比較敢放心進場買股與其他風險較高商品。

野村證券表示，美國經濟似乎走穩，因此可樂觀期待美國高科技公司與日本製造業者的獲利數字。

索尼(SONY)漲幅最多，上漲3.15％，其次是村田製作所 (Murata Manufacturing)漲3.02％。而跌幅最大的是基恩斯(Keyence)與豪雅(Hoya)，分別下跌1.94％與1.4％。

疫情方面，預計日本政府2日稍晚可能會宣布，將現正實施的緊急狀態再延長約一個月，至三月初止，以期能遏制新冠肺炎擴散。不過，日股投資人似乎不在乎，因為公司獲利前景才是市場注意的焦點。

(時報資訊)