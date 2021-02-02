台積電(2330)持續擴大投資，今年資本支出估計達250億至280億美元，將創史上新高紀錄，有利台積電供應鏈今年營運持續增加動能。台積電今股價連續第二天大漲，相關供應鏈漢唐(2404)、家登(3680)等股價也全數同步止跌反彈。

台積電今年投資金額將再度創高，台積公司近年也擴大供應鏈在地化，台積電供應商營運明顯受惠，去年多家業者營收交出歷史最佳紀錄。

廠務系統業者漢唐去年總營收達358.36億元，年增近5成，改寫歷史新高紀錄；帆宣(6196)去年營收亦創下新高。半導體設備廠京鼎(3413)、弘塑(3131)以及傳載方案商家登(3680)去年營收也都創下歷史新高。

台積電持續增加資本支出，漢唐今年營收可望持續維持成長動能，營運繼續挑戰新高紀錄；公司已簽約未認列之訂單金額超過400億元，超過去年一整年的營收。

半導體設備及材料備品廠京鼎2020年營收創新高，達99.42億元，比前年成長36.08%。京鼎今年在半導體設備持續成長帶動，法人預估公司營收將可逾百億元新高，獲利亦可望再創新高。

漢唐受惠半導體先進製程需求持續增長，今年營運可望再創新高。去年營收358.37億元、成長49.81%，創歷史新高。去年前3季營收288.08億元、年增約72%，稅後淨利31.48億元、年增54.87%，EPS為16.52元、為歷年同期新高。法人預期，漢唐去年可望賺逾二個股本，EPS上看21元。

家登(3680)目前包括EUV(極紫外光微影)、DUV(深紫外光微影)、晶圓載具需求皆續強，第一季訂單能見度佳，公司持續樂觀看待2021年整體營運。

家登2020年營收25.04億元，年增5.45%，創歷年新高。今年隨著台積電等半導體大廠持續擴產，對EUV(極紫外光微影)需求續強。法人預期，今年家登EUV光罩盒出貨量有望較去年倍增，全年營收可望續創新高，本業獲利亦將同創新高。

台積電今年進一步擴大投資，可望帶動供應鏈今年營運持續向上。漢唐、帆宣目前在手訂單金額皆超過一年營收規模，提供中長期的業績成長動能。

台積電已公布今年資本支出將達250-280億美元新高，比去年新高再增逾45%。台積公司也看好今年晶圓代工產業比去年成長一成，台積公司持續優於平均水準，2021年營收預估比去年成長約15%，將再創新高。

(時報資訊)