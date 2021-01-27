聯發科(2454)今(27)日舉辦法人說明會，去年第四季營收僅小幅季減少在1%以內，單季每股賺9.35元，毛利率成長到44.5%，累計2020年每股獲利26.01元。

聯發科去年第四季合併營收為964.05億元，季減少0.9%，較2019年同期增加49.0%，聯發科去年第四季合併毛利率為44.5%，季增加0.3個百分點，較2019年同期增加2個百分點，單季合併營業利益為153.73億元，季增加5.1%，較2019年同期增加146.9%，單季合併本期淨利為149.57億元，每股盈餘為新9.35元 。

聯發科去年第四季營收較去年第三季略減，主要是因新台幣升值影響，單季營收較去年同期增加，主要因4G與5G智慧型手機市佔率增加，以及WiFi、電源管理晶片與電視等消費性電子產品銷售提升。

聯發科累計2020年合併全年營收達3221.46億元，較2019年增加 30.8%，達公司歷史新高，2020年合併毛利率為43.9%，年增加2個百分點，為近6年新高；合併營業利益為432.19億元，年增加91.5%，累計每股盈餘為26.01元，全年毛利率為毛利率43.9%。

(時報資訊)