京城銀(2809)公布2021年自結淨收益8.87億元，月減9.13％、仍年增20.48％。稅前獲利6.8億元，月減5.05％、年增達34.98％，稅後淨利6.03億元，月減4.06％、年增達37.59％，稅前每股盈餘（EPS）0.61元、稅後每股盈餘0.54元。

其中，京城銀1月自結利息淨收益4.65億元，月減2.38％、仍年增達13.16％。手續費淨收益1.38億元，月減達31.16％、年減達23.67％。其他收益2.84億元，月減5.11％、年增達96.37％，主要受惠金融資產評價利益月增達34.41％、年增達2.75倍。

京城銀表示，1月整體獲利表現維持穩健，主要受惠利息淨收益仍年增達雙位數，加上金融市場維持高檔，使金融資產評價利益穩定挹注。截至1月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率6732.98％、放款覆蓋率1.57％，資產品質維持亮麗表現。

展望今年，京城銀表示，將在既有基礎上致力維持穩健經營、在獲利與風險控管間取得良好平衡，同時持續強化數位金融發展、開發更多元業務，進行虛實融合，穩步向前提供客戶更多元便利的產品。

因應春節將至，京城銀除提供鹿耳門天后宮加持的發財金、「花開富貴迎春牛」紅包袋外，亦在春節前推出創新數位金融服務，如結合台灣Pay的行動支付，以及行動銀行「發紅包」服務，除可跨行收紅包、以指定或平均金額發放，亦可設定預約發紅包日期。

考量上班族年終獎金入袋，資金運用與理財需求普遍較高，京城銀針對Goyee數位帳戶除推出「美元京優利存款專案」，並將在2月加碼推出「新台幣66大順」活存及「精選基金單筆申購零手續費」活動，以滿足客戶中短期資金配置目的。

(時報資訊)