玉山金控1月獲利19億元 每股盈餘0.15元 17:212021/02/08 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山金控公布2021年1月自結盈餘，單月稅後盈餘19.0億元，較去年同期增加1.6％，EPS為0.15元。主要子公司玉山銀行單月稅後盈餘17.1億元，較去年同期減少10.7％，玉山證券單月稅後盈餘成長410.0％，玉山創投單月稅後盈餘成長154.2％。2021年玉山將深化跨境整合、進行數位轉型及強化風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。 《鋼鐵股》受累航太染疫 豐達科1月營收年減5成 《半導體》十銓1月營收創同期高 年增55.87％ (工商 ) #單月稅後盈餘 #玉山金控 #較去年同期 #獲利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》台灣永續指數成分股 合庫金入列 17:222021/02/08 財經 揚明光去年每股淨損2.07元 17:202021/02/08 財經 《百貨股》特力1月營收38.9億元 年成長19.2％ 09:092021/02/08 財經 鈺齊-KY元月營收 創同期新高 11:402021/02/08 財經 開發金控1月獲利20.61億元 年增169％ 19:092021/02/08 財經 瑞智1月銷售台數破188萬台 創同期新高 19:432021/02/08 財經 廷鑫1月營收1.56億元、年成長105.64％ 18:142021/02/08 財經 NB需求旺 群光1月營收同期新高 04:102021/02/08 證券．權證 《其他股》鈺齊-KY元月營收寫同期高 年增29.28％ 11:252021/02/08 財經 玉晶光元月營收 創歷年同期新高 18:002021/02/08 財經 需求延續 華碩1月營收站8年同期新高 17:502021/02/08 財經 財經熱門新聞 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 特斯拉踢鐵板 陸5大單位上門 盤前股價閃跌翻黑 - 財經 反壟斷燒全球 北京再出新規 殺向陸網路巨頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。