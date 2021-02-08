玉山金控公布2021年1月自結盈餘，單月稅後盈餘19.0億元，較去年同期增加1.6％，EPS為0.15元。主要子公司玉山銀行單月稅後盈餘17.1億元，較去年同期減少10.7％，玉山證券單月稅後盈餘成長410.0％，玉山創投單月稅後盈餘成長154.2％。2021年玉山將深化跨境整合、進行數位轉型及強化風險管理，同時聚焦永續金融，穩健發展各項業務。

(工商 )