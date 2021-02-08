中華開發金控8日公布1月獲利，發言人張立荃資深副總表示，1月資本市場成交量能較前月明顯增長，有效挹注證券及商銀等業務之獲利動能，開發金控1月自結稅後獲利20.61億元，較去年同期成長約169％，也較去年12月成長約81％；每股盈餘0.14元。子公司凱基銀行整體存放規模維持增長，1月稅後獲利4.23億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利貢獻；凱基證券因1月資金湧入電子權值股帶動臺股量增價揚，經紀、債券、自營等業務皆有穩健表現，加上海外轉投資獲利貢獻，1月稅後獲利10.34億元；中華開發資本受到部分投資部位評價變動影響，1月稅後虧損1.25億元；中國人壽維持穩健獲利，1月獲利37.26億元。

張立荃表示，開發金控已順利完成收購中國人壽21.13％股權，加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例將達55.95％，順利完成持股過半目標，有助於對開發金控之獲利貢獻、資本使用效率；同時開發金控也持續透過跨部門合作與產品開發，深化客戶往來關係及規模，以推升長期穩定的獲利能力及競爭優勢。

(工商 )