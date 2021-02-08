和泰車(2207)轉投資和潤企業(6592)2020年全年合併營收146.65億元，創新高，主要受惠於國內汽機車分期付款業務成長，加上大陸擴大營運業務。2021年1月合併營收13.91億元，年增17.5%，今年持續成長有好的開始。

和潤企業2020年全年合併營收146.65億元，連四年呈現正成長，年增率為6.88%，且截至2020年底合併總資產突破1,500億元，創新猷。

和潤企業為和泰汽車集團一員，今（8）日公告自結1月合併營收13.91億，月增0.38%，年增17.5%，為連續第4年呈現正成長。總經理林彥良表示，1月營收成長主要是保有客戶持續增加帶動利息收入及勞務收入增加，以及轉投資事業-和雲行動服務營運穩健增長，挹注合併營收。

和潤企業業務橫跨兩岸，在中國2021年營運重點方面，中國公布十四五計畫將成為2021年中國經濟成長主軸，預計政府將擴大各項新興產業建設、投資，有助於企金設備發展。2020下半年起，中國新車銷售已回復成長態勢，經濟成長率也逐漸回穩，加上轉投資子公司-和運國際租賃有限公司近年極積開拓設備之融資租賃業務，攜手當地平台合作，並聚焦醫療設備、開拓CR客戶商機等；擴大業務同時，兼顧資產品質及確保公司獲利，因此2021年汽車及設備業務有望較2020年成長。

在台灣市場2021年營運重點，將以擴大分期市場滲透率、布局綠能/新能源事業為主軸，在醫療設備、大型商用貨車/客車、一般/重型機車持續強化分期市占，其中與GOGORO電動機車分期合作是市佔NO.1。在永續經營趨勢下，也積極進行新能源產業融資業務，並評估自營太陽能廠。

此外，面對數位金融浪潮，和潤企業推動數位轉型，聚焦「數位優化」、「大數據運用」等方向推動創新。在「數位優化」上，推行「輕鬆付APP」、「專人視訊對保」等行動服務；在「大數據運用」上，內部擴大應用信用評分卡(score card)等大數據工具，建立風險控管模型、強化徵信審查系統，更準確地判斷客戶信用情況，達成數據科學分析、風險管理及資產品質優化效益。

(時報資訊)