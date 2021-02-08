連鎖醫材通路杏一(4175)1月份營收5.27億元，較去年同期成長12.3%，其中1月電商營收年成長達287.44%。

杏一截至1月底兩岸共計286家門市及22座商場，2月將於新北市、桃園市、南投縣及嘉義市各展店1家，再新展4家門市，今年還有3座商場也將陸續開幕，後續成長動能強勁；法人預估，杏一2021年營收獲利應可超越過往績效。

近年來政府強力推廣長照2.0政策，杏一在政策初期即積極與公部門簽約，目前已達到全台縣市皆有特約門市可提供民眾辦理代償墊付的服務，與政府一同因應台灣高齡化社會的現況。

2月1日起，杏一更推出春節活動「金牛獻禮，杏福送禮」，將辦理至三月底，凡單筆消費折扣後滿額1000元即贈送刮刮卡1張，張張有獎，優惠折扣總價值超過1千萬元。杏一看準春節假期的消費力辦理優惠活動，預計將可提升整體營收動能。

(時報資訊)