短影音火熱 陸2020年相關企業註冊量年增116.9％ 11:162021/02/02 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸短影音發展快速，去年相關企業註冊年增率達116.9％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已進入上市倒數計時的大陸快手平台，迎來港股投資者空前高漲的新股申購熱情，成為大陸資本市場近期最熱門話題，更凸顯大陸國內短影音行業已成為互聯網文娛市場「第一大時間殺手」。根據《證券時報》引述企查查數據顯示，目前大陸共有4700多家短影音相關企業，2020年新註冊量達到1857家，年增率高達116.9％。 其中去年以第2季註冊量最高、達到659家。從企業的地區分佈來看，廣東省以1250家企業高居第一，另外安徽、北京分別以409家、355家分列二、三位。 (旺報 ) #短影音 #快手平台 #相關 #企業 #註冊量 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 紐約時報：中國將是拜登的噩夢 東沙金門或成新版古巴危機 - 兩岸 政策轉向？陸媒：抓住發展機遇 台灣可以放一放 但不能拖太久 - 兩岸 陸出版社春聯寫錯字 送「禍」上門 - 兩岸 楊潔篪和美中關係全國委員會視訊對話：台港藏疆問題 美方碰不得 - 兩岸 社評／從獨派的操作談蔡英文的定力 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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