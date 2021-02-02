已進入上市倒數計時的大陸快手平台，迎來港股投資者空前高漲的新股申購熱情，成為大陸資本市場近期最熱門話題，更凸顯大陸國內短影音行業已成為互聯網文娛市場「第一大時間殺手」。根據《證券時報》引述企查查數據顯示，目前大陸共有4700多家短影音相關企業，2020年新註冊量達到1857家，年增率高達116.9％。

其中去年以第2季註冊量最高、達到659家。從企業的地區分佈來看，廣東省以1250家企業高居第一，另外安徽、北京分別以409家、355家分列二、三位。

(旺報 )