塑化價量動能增溫，加上去年農曆春節影響提前1月，比較基期不同，台聚集團1月營收展現大幅躍進年增表現。其中，亞聚（1308）1月營收年成長70.24％，表現亮眼；華夏（1305）年增53.9％居次；台聚（1304）、台達化（1309）也有49.44％、40.87％業績推進力道。

伴隨第一季EVA、PVC及ABS、PS報價高檔墊高，利差持穩豐收，營運淡季不淡可期。

1月上旬PE、ABS、PS報價高檔漲多拉回，壓抑營收推進力道，台聚集團1月營收均較去年12月趨緩；惟EVA報價活絡墊高，且PVC、ABS、PS下旬報價反彈攀揚，支撐台聚集團1月營收均較去年同期明顯增長。

由於防疫、宅經濟商機持續，ABS、PS需求持穩，而PVC供給吃緊持續，報價、利差維持高檔，加上太陽能需求活絡，且1月、3月為鞋材需求旺季，EVA供貨吃緊；法人看好農曆春節後，剛性需求回籠，可望支撐台聚、亞聚及華夏營運動能轉強。

PVC因2021年全球預估僅新增140萬噸PVC產能，低於2020年的220萬噸新增供給，供需維持偏緊狀態，行情持續樂觀。

各國政策推動下，Trendforce及IHS預估，今年全球太陽能裝機量年成長幅度將逾20％，達到158GW，推升太陽能級EVA需求往上。隨著大陸EVA新產投產遞延，EVA上半年供需吃緊持續。

台達化去年受惠ABS、PS表現強勁，法人推估，2020年EPS有望上看5元水準。今年奇美45萬噸、台化25萬噸新增產能預計下半年開出，法人認為，ABS上半年報價可望維持高檔。

(工商 )