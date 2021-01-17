距離農曆春節已經不到一個月的時間，「牛年」也即將到來，搜狐網命理專欄近日就發文點名4個生肖，到了牛年運勢也會跟著「牛氣沖天」！不僅發展變得相當順利、事業運大幅提升，還會有數不清的貴人相助。

1. 生肖虎

屬虎的人與生俱來就有一股自信和志氣，很清楚自己想要的目標方向，和該做什麼樣的事、和怎麼樣的人交往。在農曆春節前，他們的運勢就會逐漸上升，除了得到不少貴人的幫助，事業上的進步也相當明顯；在整個農曆牛年期間，他們也能夠實現多方面的成功，事業蒸蒸日上。

2. 生肖豬

屬豬的人本身就相當細心，可以留意到他人都沒注意到的小細節，也十分擅長把握機會，不會讓自己發生意料之外的狀況。今年春節前後，他們的運勢會比往常更加旺盛，不但可以有提高收入的好兆頭，更可以找到新的賺錢門路；農曆牛年一整年，他們都會過得如魚得水，生活狀態有極大的改變。

3. 生肖兔

屬兔的人天生就是聰明人，總是可以很敏銳地察覺問題背後的關鍵，每一次在職場上遇到挫折或打壓，也都能夠從中學習，讓自己快速振作。在農曆牛年，他們的精神態度會更加「百折不撓」，春節過後事業會獲得更多成功，賺錢的機會也增加了，他們也可以看見自己的前景一片光明。

4. 生肖蛇

屬蛇的人性格就比較細心、腳踏實地，每件事情都會盡自己的努力做到最好，是個值得託付任務的對象，在職場上擁有很好的名聲。在農曆春節過後，正是屬蛇人的運勢高峰，這陣子他們不但過得非常順利，也會賺到比過往更多的錢；另外，今年也是非常適合選擇創業的好時機。

(中時新聞網)