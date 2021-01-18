美國司法部今天動手逮捕一名新墨西哥州民選官員，理由是這名官員先前信誓旦旦說會攜帶武器前往華府抗議總統當選人拜登的就職典禮。

路透社報導，司法部網站文件顯示，新墨西哥州奧特羅郡（Otero County）委員，同時也是「牛仔挺川普」（Cowboys for Trump）組織創辦人的葛里芬（Couy Griffin），已依本月6日國會大廈攻擊事件相關罪名在華府落網。

根據起訴文件，葛里芬是數千名在國會大廈企圖阻撓國會議員認證民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）勝選的民眾之一。葛里芬當時站在國會大廈的階梯上，並未進入大廈內部。

而聯邦調查局（FBI）文件顯示，6日的國會暴亂之後，葛里芬曾表示計劃在20日拜登就職典禮之前重返華府，葛里芬還在臉書（Facebook）發布影片表示：「如果我們真的回來，這將是悲慘的一天，因為國會大廈將血流成河」。

葛里芬回到新墨西哥州之後，14日更在奧特羅郡委員會的會議中表示，他計劃攜帶步槍和左輪手槍，駕車前往華府。葛里芬面臨遭非法入侵罪名起訴。

國會本月6日舉行聯席會議認證2020年總統大選結果。會議登場前，拒絕承認敗選的川普在華府一場集會中要求支持者遊行至國會大廈「奮戰」，不久後川粉攻占國會，造成5人喪生。

聯邦有關當局迄今已對百人左右提出刑事罪名。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100118

(中央社)