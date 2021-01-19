專營中國童裝品牌市場的「淘帝-KY」爆發掏空3億人民幣、做假帳、內線交易弊情。台北地檢署18日指揮新北市調查處搜索6處地點，約談淘帝前財務長王冠華、董事李宗儒、稽核主管陳建瑋及勤業眾信會計師事務所簽證會計師施景彬、江明南、女職員林鈺軒等6人。檢方19日訊後，諭知王冠華200萬交保、李宗儒50萬元交保、陳建瑋80萬交保、施景彬30萬交保，江明南30萬交保，5人均限制出境、出海。

至於林鈺軒因負責製作工作底稿，涉嫌重大，從證人改列被告，獲10萬元交保。

另淘帝董事長周訓財、總經理周志鴻人在國外，檢調將擇日約談，若不到案將發布通緝。而施景彬、江明南2人亦涉及康友掏空案，獲檢方諭令30萬元交保。

據了解，淘帝去年召開重大訊息說明會，指會計師受限疫情，往返中國及台灣查帳須隔離，以致無法完成查核，進而引爆涉嫌作假帳風波。

檢調調查，王冠華當時身兼淘帝在台灣代表、財務長及會計主任；李宗儒則為董事，陳建瑋則時任稽核主管，現為發言人。

檢調調查，周訓財、周志鴻、王冠華、李宗儒4人涉嫌於2019年9月30日，佯以淘帝要購買人民幣3億多元的興銀所發行的基金商品，卻向投資隱匿實情，製作不實資產負債表，並由疑似知情的會計師施景彬等人配合，出具虛偽不實意見，後來因為興銀基金揭露的基金總額單位及單一投資者持有基金的20％比例不符。

淘帝擔心犯行曝光，於去年9月至11月，分2次贖回人民幣各1.5億元，結款項匯回後，周訓財即將台籍全體董事全部辭退，僅留下非台籍的董事，並召開董事會，決議將3億元人民幣購買由周訓財實際控制的大陸口罩公司生產設備。

(中時 )