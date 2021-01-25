桃園市長鄭文燦25日宣布，桃園境內老人、兒少、身障、長照、護理之家、養護中心等住宿型機構，全面禁止探視3個禮拜，並加強員工管理，待3周關鍵期過後，再依疫情狀況評估是否恢復，另外65歲以上高齡志工也即起停止排班。

桃園去年疫情之初曾爆發長照之家護理人員確診，當時鄭文燦即下令4月底前長照機構全面禁止探視，減少風險，也避免大規模群聚感染，同時機構工作人員也進行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）調查，減少感染入侵風險。

因應桃園疫情升溫，累積部桃群聚事件已有15人確診，鄭文燦25日在防疫會議上宣布，社會局轄管的老人、兒少、身障，以及衛生局轄管的護理之家、長照、看護等所有住宿型機構，一律禁止探病3個禮拜，全面改以視訊或電話聯繫，特殊個案另提申請，各機構也要加強防疫管理。

衛生局長王文彥不諱言，醫院都禁止探病，這些住宿型機構更危險，老人等抵抗力較弱，要全面嚴格監控，另外也要加強員工管理，落實生理監測，跟醫院作法一致。

鄭文燦也宣布，全市65歲以上的高齡志工也是即日起停止排班，避免風險，保護桃園的長者。

(中時 )