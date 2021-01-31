衛生福利部基隆醫院宣布，為加強醫院就醫環境安全，2月1日起一般病房全面禁止探病，只有3種情況例外；至於陪病方面，每位病人限1人（含照顧服務員）陪伴，入院時發給陪病證。

部立基隆醫院2月1日起實施新的人員進出管制措施，一般病房禁止探病，加護病房（含新生兒加護病房）每日上午10點30分至11點開放探視，每位病人訪客限2人，需持探病證進入院區。

衛生福利部基隆醫院宣布，2月1日起除例外情形，一般病房禁止探病。（圖／基隆醫院 陳彩玲基隆傳真）

一般病房只有下列3種情況允許探病：

1.病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

2.急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

3.其他因病人病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病人等情形，經評估有必要探病，且經醫療機構同意者。

基隆醫院也呼籲民眾利用電話及LINE等通訊軟體視訊探病，進入院區前，也務必以酒精洗手、戴口罩及量測體溫。

基隆長庚醫院22日起調整探病管制。（基隆長庚醫院提供／陳彩玲基隆傳真）

此外，基隆長庚醫院因應國內本土確診個案增加，22日起已調整探病管制，一般病房禁止訪客探病，並限制每床僅能有1名陪病者；加護病房每日固定上午11點至11點半開放1次探視，每床每次1人，12歲以下暫停入院探視。每日晚上6點至隔日早上6點，須持陪病證入院。

桃醫群聚感染升溫，指揮中心已宣布，北北桃地區的醫院即日起至2月9日禁止探病，除了病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者3種特殊狀況例外，住院病人的陪病者仍為一名。

(中時新聞網)